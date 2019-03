Teatro:con S.Somma'Lucio incontra Lucio'

(ANSA) - NAPOLI, 18 MAR - "Lucio incontra Lucio", ovvero Dalla incontra Battisti. Al Teatro Augusteo di Napoli, lunedì 25 marzo, firmato da Sebastiano Somma, andrà in scena lo spettacolo scritto da Liberato Santarpino, dedicato ai successi e alla storia personale di due tra i più grandi cantanti e autori della musica italiana. Protagonisti sul palco con Somma, anche le voci di Elsa Baldini, Alfina Scorza, Paola Forleo, Francesco Curcio; e la musica di Sandro Deidda al sax, Guglielmo Guglielmi al pianoforte, Lorenzo Guastaferro al vibrafono, Aldo Vigorito al contrabbasso, e Giuseppe La Pusata alla batteria.

I due grandi cantautori italiani erano nati a distanza di sole dodici ore: il 4 marzo 1943 Lucio Dalla e il 5 marzo 1943 Lucio Battisti ed è questo lo spunto che chiama in causa gli dei Zeus, Afrodite, Ares e Apollo. I due artisti non sono mai stati l'uno contro l'altro e si sono apprezzati. Certamente diversi, erano uniti dall'esigenza di sperimentare nuove strutture musicali.