Napoli, ecco Msc Bellissima

(ANSA) - NAPOLI, 18 MAR - Dopo il 'battesimo' avvenuto a Southampton, MSC Bellissima è giunta nel porto di Napoli. Lo scalo quest'estate vedrà la presenza costante di 2 navi di MSC Crociere, oltre alla nave MSC Lirica che sarà destinata alle Universiadi per l'ospitalità degli atleti. Per celebrare il primo attracco è stata organizzata a bordo la tradizionale cerimonia del Maiden Call, alla presenza del country manager Leonardo Massa e delle istituzioni che hanno scambiato il crest con il comandante. "La scelta di inserire Napoli nell'itinerario di MSC Bellissima è un'ulteriore testimonianza della centralità di questo territorio per MSC Crociere" ha detto Massa.

"Quest'anno la nuova ammiraglia effettuerà 34 scali nel capoluogo, portando con sé ogni settimana circa 5.700 turisti con una capacità di spesa medio-alta e pronti a scoprire le numerose bellezze del territorio. Nel 2019 le navi effettueranno a Napoli un totale di 81 scali - più del doppio rispetto al 2018 - generando una movimentazione di 350.000 passeggeri".