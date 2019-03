La famiglia tra nuovi linguaggi e valori fondanti

Lontano da ogni polemica, per riflettere sulla famiglia da credenti. E' l'obiettivo del convegno annuale degli studenti della Pontificia Facoltà teologica dell'Italia meridionale, in programma a Napoli il 26 marzo con il coinvolgimento di esperti, studiosi, associazioni. Nella sezione San Tommaso, in viale Colli Aminei 2, si alterneranno relazioni e workshop. Sono previsti tra gli altri gli interventi del prof. Luigi Maria Epicoco, docente di Metafisica alla Lateranense, del vicepresidente del Forum nazionale delle associazioni familiari, Emma Ciccarelli, della direttrice dell'Istituto di scienze religiose di Assisi, Roberta Vinerba. Tanti i temi da focalizzare: come parlare di famiglia 'cristiana' nella società liquida? Come attualizzare la proposta della Chiesa mantenendo la fedeltà alle radici? Come parlare di castità e sessualità a/tra figli e genitori? In platea ci saranno molti dei futuri sacerdoti del Sud, chiamati a rispondere alle sfide del proprio tempo attraverso nuovi percorsi, nuovi linguaggi e metodi formativi che agevolino la ri-costruzione di una famiglia intesa come cellula sociale ed ecclesiale costruttrice di pace e di valori.