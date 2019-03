Serie A: Napoli-Udinese 4-2

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Napoli batte Udinese 4-2 in uno dei posticipi della 29/a giornata del campionato di calcio di Serie A. I gol: nel primo tempo al 17' Younes, al 26' Callejon, al 30' Lasagna dimezza lo svantaggio e al 36' Fofana pareggia momentaneamente. Nella ripresa a segno Milik al 12' e Mertens cala il poker al 24'. Paura per il portiere Ospina, che si è accasciato a terra alcuni minuti dopo avere subito un colpo alla testa. Subito dopo è stato portato all ospedale "San Paolo" e sottoposto ad alcuni accertamenti. E' fuori pericolo.