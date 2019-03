Salvini,a Napoli 600 agenti in più

(ANSA) - NAPOLI, 15 MAR - "Da dicembre a febbraio a Napoli abbiamo inviato 200 agenti in più e la pianta organica per la Questura di Napoli è prevista a 600 agenti da aggiungere". Così il ministro degli Interni, Matteo Salvini, al termine del Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza a Napoli. "Non dico che facciamo miracoli - ha aggiunto Salvini - ma questa è una risposta a chi chiede che cosa sto facendo".