Salvini, pizza in parrocchia al Vasto

(ANSA) - NAPOLI, 15 MAR - Visita "privata" del ministro Salvini al Rione Vasto di Napoli, salito alla cronache per l'enorme presenza di immigrati e le proteste dei residenti. Salvini ha fatto visita ad una parrocchia dove era già stato a novembre 2018. Qui - ha detto rispondendo ad una domanda dell'ANSA - ha mangiato una pizza e bevuto una coca cola.

"Era una visita privata - ha aggiunto Salvini - ma mi è servito per acquisire elementi nuovi, in un quartiere al quale sono molto legato". Alla domanda sullo sgombero di uno stabile in Via Milano, centro di spaccio e prostituzione, promessa nella visita di novembre, Salvini ha risposto: "Stiamo lavorando.

Naturalmente non do tempi, per non mettere in allerta nessuno ma le forze dell'ordine stanno lavorando".