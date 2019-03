Salvini a Napoli, vertice in prefettura

(ANSA) - NAPOLI, 15 MAR - Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è appena arrivato in Prefettura a Napoli dove presiederà il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. In presidio giovani manifestanti, che prima hanno preso parte al corteo sul clima, e che urlano slogan contro la Lega.

Nell'androne della Prefettura, invece, un gruppo di Noi con Salvini che lo ha salutato con applausi. Al comitato non partecipa il sindaco de Magistris, che si è recato a un incontro fissato da tempo con gli altri sindaci della Città metropolitana.