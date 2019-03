Sciopero clima:logo Ossigeno Bene Comune

(ANSA) - NAPOLI, 14 MAR - Il Comune di Napoli aderisce al "Friday for Future", la giornata di mobilitazione nata dalla tenacia di Greta Thunberg, 15 anni, contro il cambiamento climatico e per la difesa dell'ambiente. Oggi la Giunta, presieduta da Luigi de Magistris, nell'aderire all'iniziativa di domani ha anche approvato il logo di "Ossigeno Bene Comune", con cui l'Amministrazione, si sottolinea, "vuole dare ampio risalto a tutte le attività intraprese a tutela della qualità dell'aria, caratterizzando le iniziative con questo logo per rendere evidenti e immediatamente riconoscibili le azioni intraprese nell'ambito dell'iniziativa 'Ossigeno Bene Comune' con il preciso obiettivo di coinvolgere e sensibilizzare i cittadini alle azioni a tutela della qualità dell'aria e al risparmio energetico".

I colori del logo sono un chiaro riferimento alla natura (verde), al mare (smeraldo), al cielo (azzurro), "elementi simbolo del recupero e del rispetto per l'ambiente che viviamo e respiriamo".