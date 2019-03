'Scappa a piedi nudi', storia di Ilde la sposa bambina

(ANSA) - NAPOLI, 13 MAR - Sarà presentato sabato prossimo alle 18,30 al Castello mediceo di Ottaviano (Napoli) il libro 'Scappa a piedi nudi'. L'evento è organizzato dall'associazione "La Fenice Vulcanica" e all'interno delle iniziative del centro anti violenza "TI Ascolto" gestito dall'associazione. "Si racconterà - spiega Angela Losciale della Fenice Vulcanica - la storia di Ilde Terracciano, sposa bambina, di Ottaviano, costretta appunto a soli 13 anni,ad un matrimonio riparatore con un camorrista della zona. Ilde in seguito è scappata dal suo aguzzino e quindi da Ottaviano,trasferendosi in Emilia Romagna.

L'intento dell'evento non è solo quello di raccontare la sua storia ma di farla ritornare nel suo paese da donna realizzata e "vincitrice". Ed significativa anche la scelta del luogo, bene confiscato alla camorra". Previsti gli interventi della protagonista del libro, Ilde Terracciano, della sociologa Fernanda Pucillo, della criminologa Antonella Formicola, del vice questore Maurizio D'Antonio dirigente del commissariato di Polizia di San Giuseppe Vesuviano, del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, dei sindaci di Boscotrecase, Pietro Carotenuto e di Ottaviano, Luca Capasso. Modera Francesca Ghidini, giornalista Rai, saluti di Angela Losciale. Letture a cura di Carola Flauto, musiche a cura di Francesca Maresca. "Gli interventi - spiega ancora Angela Losciale - verteranno non solo sull'analisi della storia di Ilde ma anche sullo scempio delle spose bambine, usanza ancora in essere anche in qualcuna delle nostre zone".