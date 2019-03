Rifiuti: è emergenza a Torre del Greco

(ANSA) - NAPOLI, 13 MAR - E' di nuovo emergenza rifiuti a Torre del Greco (Napoli). A determinare una nuova paralisi nel conferimento dei sacchetti, accumulati in buona parte della città tra eco-punti e centri di prossimità, è stato il mancato passaggio di consegne tra il consorzio Gema, che si occupa del servizio dal luglio del 2017, e la ditta Buttol, individuata dal sindaco Giovanni Palomba per gestire la raccolta nei prossimi sei mesi in attesa di una nuova gara. "Prendo atto che a causa di criticità intervenute in sede di passaggio di cantiere tra le ditte ed i sindacati, non è stato possibile dare corso al passaggio di cantiere. Sono pienamente consapevole del massimo stato di criticità in cui versa l'intera città'' dice il sindaco. La rottura è avvenuta in particolare perché la Buttol intende garantire continuità lavorativa a 119 dipendenti, mentre le organizzazioni sindacali vorrebbero inserire all'interno degli aventi diritto al passaggio di cantiere anche cinque persone attualmente impossibilitate perchè recluse.