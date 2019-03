Calcio Napoli:ds Giuntoli rinnova 5 anni

(ANSA) - NAPOLI, 13 MAR - "La notizia importante di oggi è che Cristiano Giuntoli ha rinnovato per cinque anni a partire dal 1 luglio, quindi un totale di 9 anni alla fine del suo cotratto". Lo ha annunciato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a Salisburgo, dove il Napoli domani gioca in Europa League. Il patron azzurro ha parlato anche del futuro di Carlo Ancelotti: "Lui lo sa che Napoli è casa mia e casa sua, i pensieri coincidono. Quando vorrà prolungare non ci sarà alcun problema". E su Insigne: "Non mi risulta che Insigne sia sul mercato.

Non c'è un prezzo per lui, altrimenti avrei messo una clausola".