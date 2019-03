Universiade: Confcommercio,investire su evento importante

(ANSA) - NAPOLI, 12 MAR - "Abbiamo promosso questa iniziativa per le Universiadi mettendo insieme tutto i principali operatori dell'economia napoletana per investire su un evento internazionale di grande rilevanza. Intendiamo costruire un vero e proprio Welcome a Napoli per favorire le imprese, l'occupazione e la crescita della nostra città raccogliendo questa importante sfida che consentirà di sviluppare importanti relazioni non solo nel periodo delle Universiadi ma per costruire relazioni imprenditoriali durature nel tempo". Lo ha dichiarato Massimo Vernetti, presidente di Confcommercio Napoli introducendo l'incontro delle associazioni produttive con il commissario delle Universiadi Gianluca Basile.