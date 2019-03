Maltempo: torna la neve sul Vesuvio

(ANSA) - TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 12 MAR - Vesuvio imbiancato e temperature in forte calo. Il risveglio dei residenti nell'area vesuviana è stato caratterizzato da una novità meteorologia: l'annunciato colpo di coda dell'inverno ha infatti riportato la neve sul vulcano più famoso al mondo, che stamattina si presenta con uno spesso velo bianco dopo le abbondanti precipitazioni che si sono abbattute sulle città della provincia di Napoli.

Le temperature sono in calo rispetto agli ultimi giorni ma il vento non appare sostenuto come si temeva. Non è un caso che molti sindaci dell'area abbiano deciso di lasciare regolarmente aperte le scuole.