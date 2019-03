Dà fuoco ad auto con dentro la ex moglie

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 12 MAR - Era evaso dagli arresti domiciliari ai quali era sottoposto ad Ercolano, l'uomo che stamani ha dato fuoco alla ex moglie mentre era in auto, a Reggio Calabria. L'uomo, di cui non sono state fornite le generalità, viene ricercato dalla Polizia. Secondo gli investigatori, nel compiere la sua azione sarebbe rimasto ustionato. L'episodio si è verificato nella zona sud di Reggio Calabria, nei pressi del liceo artistico 'Frangipane', poco dopo le 9, di fronte a numerosi studenti. La donna ha riportato gravi ustioni ma non sarebbe in pericolo di vita.