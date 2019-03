Violentata in ascensore,vittima conferma

(ANSA) - NAPOLI, 11 MAR - Ha confermato di essere stata spinta nel vano ascensore e di essere stata violentata la ragazza di 24 anni, di Portici (Napoli), vittima di abusi sessuali, la scorsa settimana, nella stazione della Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano (Napoli), per mano di tre giovani 18enni ora in carcere con l'accusa di stupro di gruppo. La giovane, accompagnata dall'avvocato Maurizio Capozzi, è stata ascoltata dal pm Cristina Curatoli e dell'aggiunto Raffaello Falcone, in un ambiente protetto del palazzo della Procura di Napoli che ospita gli uffici della IV sezione (fasce deboli).

L'audizione è stata lunga e faticosa per la giovane che è giunta in Procura accompagnata dai genitori.