Universiadi: Ghirelli,iniziative campi C

(ANSA) - NAPOLI, 11 MAR - La Lega Pro di calcio scende in campo al fianco delle Universiadi di Napoli (dal 3 al 14 luglio prossimi). In occasione della 13/ma giornata del girone di ritorno, in programma il 23 e 24 marzo, sui campi di serie C ci saranno delle iniziative di promozione dell'evento a 100 giorni dall' inizio dei Giochi. Lo ha annunciato all'Ansa il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli a margine del seminario all' hotel Ramada di Napoli "Il pallone d' Italia", il progetto promosso dalla Lega Pro in sinergia con l'Osservatorio per le manifestazioni sportive che oggi ha fatto tappa a Napoli. "Le Universiadi sono un appuntamento di grande prestigio - ha spiegato Ghirelli - e il presidente della Figc Gabriele Gravina ci ha chiesto di seguire questo percorso. Lo abbiamo fatto con enorme piacere, in primo luogo perché e' una manifestazione di grande valore che si svolge in una regione cui noi siamo particolarmente legati, la Campania, che rappresenta una delle realtà piu vive dal punto di vista della serie C".