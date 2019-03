Universiadi: Fico, una grande vetrina

(ANSA) - SALERNO, 11 MAR - "Le Universiadi sono una grande vetrina, un grande momento per tutta la nostra regione e per la città di Napoli". Così il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico parlando dell'evento in programma a luglio in Campania. "Vorrei che ci fossero ancora più lavori - ha proseguito Fico -, migliori, rispetto agli impianti perché poteva essere una grande occasione per ristrutturare i tanti impianti sportivi. Mi sembra che, da questo punto di vista, sarà forse un'occasione un po' mancata ma spero di no. Però meno male che ci sono le Universiadi a Napoli e spero che andranno nel modo migliore". (ANSA)