Lezzi, partono le bonifiche per Bagnoli

(ANSA) - NAPOLI, 11 MAR - "Partono le bonifiche per l'area di Bagnoli". Lo ha detto il ministro per il Sud Barbara Lezzi al termine della cabina di regia che si è svolta a palazzo Chigi.

All'incontro ha partecipato, tra gli altri, anche il sindaco di Napoli Luigi De Magistris che si è detto soddisfatto.

"Invitalia ha presentato - ha proseguito il ministro Lezzi - il fabbisogno finanziario: si tratta di 320 milioni che verranno assegnati. Faremo una cabina di regia del 'fondo sviluppo e coesione' nei prossimi giorni e poi il 4 aprile la delibera del Cipe. Adesso si faranno i bandi: Invitalia sta cercando di individuare una clausola sociale" "Adesso si parte esattamente nella direzione che ha scelto la città e il governo, in leale cooperazione istituzionale", ha aggiunto il sindaco. "Parte tutto così come previsto - ha aggiunto de Magistris - dall'accordo interistituzionale del luglio 2017. La ministra Lezzi si è impegnata per tempi rapidissimi".