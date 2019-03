Fiaccolata alla 'Sanità' per Fortuna

(ANSA) - NAPOLI, 11 MAR - Tantissime persone sono scese in strada, questa sera a Napoli, per ricordare Fortuna Belisario, 36 anni e madre di tre bambini uccisa la scorsa settimana, seconda l'accusa, a botte dal marito al termine di un litigio.

Una fiaccolata si è snodata lungo le strade di origine di Fortuna, il rione Sanità, partendo da piazza Fontanelle. Il fatto è accaduto la scorsa settimana nel quartiere periferico di Miano, dove la coppia viveva da tempo.

"Chi questa sera è sceso in strada - ha detto il presidente della III Municipalità di Napoli, Ivo Poggiani - lo ha fatto per chiedere di non abbassare la testa e di gridare a tutte le donne che sono vittime della violenza domestica che non sono affatto sole".

Toccante la testimonianza di alcune amiche della donna.