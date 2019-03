Tentano rapina, tre minorenni denunciati

(ANSA) - NAPOLI, 10 MAR - Tre minorenni sono stati denunciati in stato di libertà dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Montecalvario, a Napoli, per il reato di tentativo di rapina aggravata in concorso. Ieri sera un gruppetto di tre ragazzini e due ragazzine, si sono avvicinati, impauriti, al presidio dei militari dell'Esercito, in Piazza del Gesù.

Contattati e giunti i poliziotti, uno dei ragazzi, un 12enne, ha indicato altri tre ragazzi quali responsabili di un'aggressione ai suoi danni con un coltellino, al fine di farsi consegnare soldi e cellulare, in presenza di una sua amichetta.

Il 12enne è apparso molto scosso ma gli agenti lo hanno rassicurato. I polziotti hanno accertato che i tre giovani denunciati erano in compagnia di un folto gruppo di altri ragazzini. I tre minorenni denunciati sono stati affidati ai rispettivi genitori.