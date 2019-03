Squalo da 100 kg su scogli a Ercolano

(ANSA) - NAPOLI, 10 MAR - La carcassa di uno squalo è stata recuperata tra gli scogli della località 'La Scala',tra i Comuni di Ercolano e Torre del Greco (Napoli) dopo la segnalazione di un cittadino alla sala operativa della Capitaneria di Porto.

Sul posto, oltre ai militari della Guardia Costiera, è giunto un medico veterinario della Asl Napoli 3 Sud il quale ha constatato che l'esemplare, appartenente all'ordine degli squaliformi, della lunghezza di 2 metri e del peso di circa 100 kg. era morto da alcuni giorni.

La rimozione della carcassa impigliata tra la scogliera e difficoltosa per le avverse condizioni meteomarine, è avvenuta grazie alla collaborazione, a titolo gratuito, dei volontari del Centro Subacqueo Sant'Erasmo di Napoli giunti a supporto della Guardia Costiera. In un secondo momento è stato disposto il conferimento all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici (Napoli) per la classificazione scientifica e l'esame autoptico e tossicologico.