Bagnoli: Comitato critica linea governo

(ANSA) - NAPOLI, 10 MAR - Una cinquantina di appartenenti al Comitato 'Bagnoli Libera', dopo un'assemblea nel quartiere napoletano, hanno occupato simbolicamente una parte dell'area della colmata ex-Italsider. "Il simbolo della speculazione e della mancata bonifica, che ancora oggi costituisce il principale problema del quartiere - è scritto in un post su fb - è anche il luogo che svela come il governo mantenga, anche a Bagnoli, la stessa linea di distruzione dei territori viste con la Tav, la Tap, l'Ilva e il Muos". "Dare voce a chi vive quotidianamente su questo territorio, a chi pretende bonifiche integrali e immediate sotto controllo popolare, a chi si batte per spiaggia pubblica, parco urbano e cancellazione dell'articolo 33 SbloccaItalia" si aggiunge.

Domani, a Palazzo Chigi, si terrà la Cabina di Regia per l'area. Il tavolo sarà presieduto dal ministro per il Sud Barbara Lezzi. Ieri il sindaco, Luigi de Magistris, ha affermato: "Dirò al Governo che è finito il tempo del gioco.

Adesso loro hanno solo un obbligo:agire".