Violentata in stazione: Fico, terribile

(ANSA) - NAPOLI, 9 MAR - Il presidente della Camera, Roberto Fico, definisce "terribile" lo stupro subito dalla ragazza nell'ascensore della Circumvesuviana a cui "va tutta la mia vicinanza". "Ma noi dobbiamo arrivare molto prima - dice a Napoli - dobbiamo riuscire a formare queste persone, educare, a tenere le scuole aperte, a fare centri di formazione e di aggregazione". Per Fico bisogna puntare anche sullo sport: "Ci vorrebbe davvero un campetto di basket, tennis, ginnastica in ogni quartiere e in ogni chilometro della città. Se lo Stato deve decidere da che parte stare io andrei solo in questa direzione".