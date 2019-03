Figlia del Che per murales su suo padre

(ANSA) - NAPOLI, 9 MAR - Aleida Guevara, figlia del Che, in visita a 'Taverna del ferro', rione di San Giovanni a Teduccio, alla periferia di Napoli, dove ha ammirato il murales di Jorit dedicato a suo padre.

Ospite del comitato di lotta per il lavoro, 'Taverna del ferro', per Aleida Guevara è stato anche proiettato un breve filmato dei momenti della realizzazione dei murales e della inaugurazione. "Una donna meravigliosa con la stessa vocazione del grande comandante ha suscitato emozioni e commozione in tutte le persone presenti all'iniziativa - dicono gli attivisti del Comitato - Si è parlato del padre e dei loro problemi".