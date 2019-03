Autonomia: De Luca, difendere unità

(ANSA) - SALERNO, 9 MAR - "Dobbiamo difendere l'unità del Paese con i denti in un momento nel quale, incredibilmente, alcuni stanno tentando di realizzare in maniera quasi indolore una secessione". A dirlo il governatore Vincenzo De Luca.

"Stiamo combattendo - ha aggiunto - per impedire che Salvini derubi il Sud di miliardi di euro, altro che le stupidaggini che raccontano tipo 'non togliamo un euro a nessuno'. L'accordo che avevano fatto con il Veneto trasferiva allo stesso sei miliardi in più a danno del resto del Paese. Dobbiamo rendere consapevoli i concittadini che siamo in un momento delicato. Dobbiamo accettare la sfida dell'efficienza a tutti i livelli, combattere la logica della clientela, della disorganizzazione, ma dobbiamo difendere valori non negoziabili, come l'unità nazionale. Non intendiamo alimentare un conflitto Nord-Sud che sarebbe ridicolo oggi e, tra persone perbene, si possono trovare intese ragionevoli nell'ambito dei valori nazionali".