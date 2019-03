Ordigno danneggia pub nel Napoletano

(ANSA) - TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 8 MAR - Un'esplosione e un successivo incendio hanno danneggiato nella notte un'attività gastronomica a Torre del Greco (Napoli), lungo corso Garibaldi, arteria conosciuta in passato per il forte radicamento della criminalità ma da qualche anno in forte espansione commerciale.

Le forze dell'ordine, che indagano sul caso che ha interessato il pub ''Red Tower'', al momento non escludono alcuna ipotesi, anche se la pista più accreditata resta quella dell'attentato a scopo intimidatorio. Tra i primi a commentare l'accaduto, sul suo profilo Facebook, è stato il titolare Carlo Esposito: ''Nonostante tutto - ha scritto - siamo ancora qui, non meglio di prima o come prima, siamo come sempre perché in fondo: non ci avete fatto niente''.

''Nonostante l'atto in sé - ha aggiunto - nonostante i danni, nonostante ogni cosa, noi restiamo in piedi, gli stessi che hanno iniziato un'avventura, gli stessi che stanno portando avanti un progetto più che solido e che dinanzi a nulla si fermeranno.