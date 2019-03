Da Siru idee su procreazione assistita

(ANSA) - NAPOLI, 8 MAR - Costruire una rete integrata tra tutte le figure professionali e le strutture territoriali con specifici percorsi diagnostici e terapeutici in cui siano compresi a pieno titolo i centri di procreazione medicalmente assistita, omogeneizzare l'offerta nella regione per ridurre la mobilità sanitaria che determina un reale danno agli utenti ma anche agli stessi operatori e alle finanze regionali, ancorare la pratica clinica a linee guida e buone pratiche. Questi alcuni dei temi che la Società Italiana della Riproduzione Umana (SIRU) presenta il 9 marzo a Napoli di fronte agli operatori regionali del settore e le altre società scientifiche nel dibattito "Un'altra Campania è possibile: il riassetto della PMA dopo il DCA 21/2019", che parte proprio dal decreto della Regione Campania sul tema. Il dibattito si svolgerà dalle 15.30 a Palazzo Bertolini con la partecipazione del governatore Vincenzo De Luca. Per la SIRU interverranno il presidente nazionale Antonino Guglielmino,il co-presidente Luigi Montano