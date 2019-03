8 marzo: 200 pizze a detenute Pozzuoli

(ANSA) - NAPOLI, 8 MAR - E' stata una "Festa delle donne" particolare per le detenute del carcere femminile di Pozzuoli che oggi hanno partecipato alla "pizzata" organizzata dalla "Pizzeria Rione Terra" in collaborazione con la parrocchia "Santa Maria della Consolazione". Oltre 200 pizze margherita sono state cucinate nel forno a legna del carcere e servite ad altrettante detenute. La manifestazione, denominata "8 marzo: una margherita per le donne", è il frutto di una sinergia tra chiesa e imprenditoria locale finalizzata alla socializzazione e all'integrazione. «Abbiamo voluto regalare una giornata alle detenute nel giorno della festa delle donne", spiega Padre Pier Paolo Mantelli, parroco della chiesa aggiungendo che stiamo facendo "il nostro meglio per dare loro un sostegno con diverse iniziative". Le pizze sono state offerte e servite dallo staff della "Pizzeria Rione Terra" insieme a un gruppo di volontari che hanno fornito la materia prima, realizzato gli impasti e servito le pizze.