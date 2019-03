Zaia a De Luca,'ha da passà a nuttata..'

(ANSA) - VENEZIA, 7 MAR - "Caro Vincenzo De Luca, come diceva il grande Eduardo De Filippo, napoletano docg, 'ha da passà a nuttata......'". Così sull'autonomia il governatore del Veneto, Luca Zaia, risponde via social con un'altra citazione - in questo caso teatrale - a quella letteraria del collega della Campania, Vincenzo De Luca, che incontrando oggi a Roma Zaia e il presidente della Lombardia, Fontana, aveva ricordato loro Manzoni e l'ode 'Marzo 1821': "Han giurato: non fia loco ove sorgan barriere tra l'Italia e l'Italia, mai più!".