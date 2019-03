'Pinocchio e la sua favola'il 23 a Sarno

(ANSA) - PESCARA, 7 MAR - La prima nazionale è stata a dicembre 2018 a Firenze con la Fanfara dei Carabinieri, in occasione della "Tavola Rotonda sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza". Ora, in attesa del 25 maggio quando animerà il 'Compleanno di Pinocchio' nel borgo di Collodi, l'opera musicale "Pinocchio e la sua favola" sarà in scena il 23 marzo al Teatro Comunale 'Luigi De Lise' di Sarno (Salerno) per il "Sarno CantaFavola Festival", maratona a favore di Telethon. La voce recitante è dell'attore abruzzese Corrado Oddi, la musica quella di 8 elementi tra fiati e percussioni. Libero adattamento dalla favola di Carlo Collodi, la riduzione del racconto è a cura di Miki Belmonte, testi e musica sono del maestro Pericle Odierna. Con i due appuntamenti del 23 marzo - matinée per le scuole e serata nel finale del Festival - l'opera inizierà il percorso in Italia. Il progetto ha il patrocinio della Fondazione Collodi e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. Nello spettacolo di Sarno accanto a Oddi l'Ensemble Metrofonos.