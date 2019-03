Europa League:Rose,fuori? non si sa mai

(ANSA) - NAPOLI, 7 MAR - "E' difficile ribaltare un 3-0, ma non si può mai sapere. Magari segnando un gol subito la situazione potrebbe cambiare: per noi sarà importante giocare una partita di livello dinanzi ai nostri tifosi". Il tecnico del Salisburgo Marco Rose non si sente ancora eliminato dall'Europa League, nonostante il risultato degli ottavi di finale a Napoli.

"Non abbiamo sfruttato le occasioni a disposizione, bisogna lavorare sulla sicurezza e sul coraggio - dice ancora Rose analizzando la partita -. Sarebbe stato importante realizzare un gol, ma purtroppo non è successo. La nostra squadra è stata coraggiosa, ma a fasi alterne. Alcune occasioni dovevamo sfruttarle meglio, l'autogol del 3-0 ha un po' spento l'entusiasmo. Contro squadre come il Napoli bisogna essere coraggiosi per 90 minuti".