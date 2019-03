Autonomia, De Luca vede ministro a Roma

(ANSA) - ROMA, 7 MAR - "C'è stato un atteggiamento positivo e persino inaspettato del ministro con una grande disponibilità all'ascolto". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca al termine dell'incontro con il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Erika Stefani. De Luca ha chiesto anche un coinvolgimento "reale" del Parlamento e ha sostenuto che su alcuni specifici temi, che "non comportano modifiche costituzionali" si può partire da subito. "Caro Vincenzo De Luca, come diceva il grande Eduardo De Filippo, napoletano docg, 'ha da passà a nuttata......'". Così sull'autonomia il governatore del Veneto, Luca Zaia, risponde via social con un'altra citazione - in questo caso teatrale - a quella letteraria del collega della Campania, Vincenzo De Luca, che incontrando oggi a Roma Zaia e il presidente della Lombardia, Fontana, aveva ricordato loro Manzoni e l'ode 'Marzo 1821': "Han giurato: non fia loco ove sorgan barriere tra l'Italia e l'Italia, mai più!".