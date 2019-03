Torna 'Tragedia reale' di Patroni Griffi

(ANSA) - NAPOLI, 6 MAR - Metti una notte a Buckingham Palace, quella della morte di lady Diana, e una Regina che parla un irresistibile napoletano: succede in 'Una tragedia reale' l'ultima opera scritta da Giuseppe Patroni Griffi che a 20 anni dalla stesura, e dall'unica messa in scena, viene riproposta al Teatro Sannazaro di Napoli (8-10 marzo) con la regia e le scene di Francesco Saponaro. Il cast unisce le vere sorelle Lara e Ingrid Sansone (nei ruoli della Regina e della Principessa sorella), Andrea Renzi (il Principe Carlo e Tony Blair) e Luciano Saltarelli (che, en travesti, sarà Molly, la dama di compagnia della Regina).

"La vicenda si ispira alla tragica fine della principessa Diana, mito planetario dell'immaginario pop con derive da rotocalco - spiega Saponaro nelle sue note di regia - e ritrae con gusto dissacrante la reazione convulsa e aspra della Regina che qui si esprime in un napoletano sguaiato e plebeotto. Siamo di fronte a un sagace divertissement parodistico, arricchito da un lessico popolare e virulento".