Reddito: ufficio postale Napoli deserto

(ANSA) - NAPOLI, 6 MAR - È praticamente vuoto l'ufficio postale centrale di Napoli, in piazza Matteotti, dove stamattina è scattata la richiesta del reddito di cittadinanza. Dall'orario di apertura pochissime persone hanno consegnato il modulo e non c'è alcuna coda.

I dirigenti dell'ufficio postale centrale spiegano che in vista del via delle richieste di reddito, oggi era stato modificato il turno, aumentando il numero impiegati agli sportelli per rispondere alle richieste dei cittadini.

Pochissimi cittadini si stanno recando per il reddito anche negli altri uffici postali napoletani, dal Vomero a Fuorigrotta.