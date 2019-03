Napoli: Ancelotti, sereni con Salisburgo

(ANSA) - NAPOLI, 6 MAR - ''L'ambiente è sereno la squadra è motivata e concentrata come contro la Juve. E' una partita molto importante e delicata, ma vedo una squadra consapevole che sa quello che deve fare e che sa che la partita non sarà semplice''. Carlo Ancelotti analizza le difficoltà che la gara d'andata degli ottavi di finale di Europa League con il Salisburgo potrà comportare.

''Sarà una partita con un profilo diverso rispetto a quella con la Juve, perché il Salisburgo aggredisce di più, gioca un calcio verticale e a ritmi molto alti. E noi dovremo essere pronti a tutto questo''. ''Ci dobbiamo preparare - conclude il tecnico del Napoli - sapendo che la partita di domani non sarà decisiva ma soltanto importante per indirizzare la qualificazione. Quella decisiva sarà la prossima settimana in Austria''.