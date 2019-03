'Muse al Museo' ad agosto, sfida Mann

(ANSA) - NAPOLI, 6 MAR - ''Scommettiamo sull'estate in città e sulla vocazione turistica di Napoli''. Il direttore del MANN Paolo Giulierini annuncia che il festival Muse al Museo 2019, terza edizione, si svolgerà nel mese di agosto. ''Le Muse non vanno in vacanza'' è lo slogan della campagna di comunicazione che accompagnerà il conto alla rovescia. L'immagine scelta per il teaser e' quella della celebre 'Venere in bikini', statuetta pompeiana, versione pop. "Sarà una proposta culturale nel cuore dell'estate dedicata ai napoletani in città e ai tanti turisti che scelgono Napoli per le loro vacanze, sperando siano sempre più numerosi'' spiega ricordando che date annunciate a chiusura dell'edizione 2018 (5-11 marzo) sarebbero coincise con quelle della settimana di apertura gratuita dei musei istituita dal Mibac. ''Dopo il successo della scorsa edizione con oltre 23mila presenze in una settimana - ricorda Giulierini - dobbiamo costruire un programma calibrato sulla stagione estiva".