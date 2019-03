Universiadi, sarà edizione straordinaria

(ANSA) - NAPOLI, 5 MAR - "Faremo una edizione delle Universiadi straordinaria di cui si ricorderanno tutti". Lo ha detto il vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola al termine della cabina di regia sulle Universiadi 2019 che si è svolta a Palazzo Santa Lucia e a cui hanno partecipato anche i sindaci e i rappresentanti dei Comuni coinvolti nell'evento in tutta la Campania. "I Comuni ci sono vicini perché ci credono, hanno visto come procedono i lavori perché ormai siamo attivi con 56 cantieri. Ci credono perché abbiamo dimostrato che le cose le facciamo", ha ricordato il commissario straordinario per le Universiadi 2019 Gianluca Basile. "Abbiamo già raggiunto in maniera piena l'obiettivo dell'eredità che le Universiadi lasceranno alla città di Napoli - sottolinea il capo di gabinetto del Comune, Attilio Auricchio - Gli impianti sportivi tutti riqualificati, questa è la prima grande sfida vinta".