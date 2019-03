Omicidio Nizza, svolta a Benevento

(ANSA) - NAPOLI, 5 MAR - Svolta nelle indagini per l'omicidio di Cosimo Nizza, il pregiudicato beneventano costretto su una sedia a rotelle, ucciso nell' aprile 2009 con tre colpi di pistola alla testa. La Squadra Mobile di Benevento ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Nicola Fallarino, 34 anni, di Benevento, già detenuto nella Casa circondariale di Napoli-Secondigliano per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di droga. Fallarino è accusato di concorso in omicidio aggravato e porto abusivo di armi. Le indagini sono state riprese a partire dal 2017 dalla Procura di Benevento valorizzando nuovi elementi emersi dalle indagini della Squadra Mobile.

Determinanti per la svolta delle indagini sono state le intercettazioni ambientali ed, in particolare, quella in cui uno dei componenti del gruppo criminale guidato da Fallarino, ricostruiva minuziosamente la dinamica dell'omicidio ed i momenti precedenti.