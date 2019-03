Eav, da domani disagi su linee vesuviane

(ANSA) - NAPOLI, 5 MAR - Si prevedono "notevoli disagi" sulle linee vesuviane dell'Eav per domani e dopodomani, 6 e 7 marzo, a causa del rifiuto di prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale di stazione. Lo rende noto Umberto De Gregorio, presidente dell'Eav.

"La nota carenza di personale in tutti i settori ha indotto l'azienda ad attivare le procedure concorsuali per l'assunzione di 350 unità, le cui prove selettive partiranno l'11 marzo. Nel frattempo, con l'aiuto delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori tutti, si è sopperito alle carenze con il massiccio ricorso a prestazioni straordinarie. Ma un settore aziendale ha ritenuto, inaspettatamente, di non accettare prestazioni straordinarie per i giorni 6 e 7 marzo: circostanza che comporterà importanti disagi o il blocco della circolazione ferroviaria. L'azienda, nel rinnovare l'invito a sospendere tale agitazione, comunica all'utenza che saranno poste in atto tutte le necessarie e possibili azioni finalizzate a garantire un minimo di servizio".