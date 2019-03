Carnevale: a Forcella 'A Mbrugliata'

(ANSA) - NAPOLI, 5 MAR - Carnevale festeggiato anche nei vicoli del Rione Forcella Napoli, una volta famoso per i 'pacchi' rifilati ai turisti e che oggi si riscatta con 'A Mbrugliata', un imbroglio sì, ma di culture e tradizioni di persone di diverse nazionalità che hanno celebrato la festa dell'allegria. Tra mascherine e coriandoli si sono esibiti anche gli artisti del Circo Nacional de Cuba, da giorni in città con il loro spettacolo al quale hanno assistito anche il sindaco Luigi de Magistris e l'assessore Alessandra Clemente. "La manifestazione - spiega una portavoce del Comitato 'Rinascita di Forcella' - è stata organizzata da varie realtà del territorio e con il patrocinio del Comune si propone come occasione di socialità tra le persone di Forcella con chi vive in altre parti della città o viene come turista. Un appuntamento che si inserisce tra i carnevali sociali che animeranno la città nelle prossime settimane per rendere omaggio al melting pot partenopeo e per sfidare gli stereotipi legati al passato del quartiere".