Benevento, preso presunto assassino

(ANSA) - NAPOLI, 5 MAR - La Squadra Mobile di Benevento sta dando esecuzione ad un' ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Benevento, su richiesta della locale procura, per i reati di omicidio aggravato in concorso e porto abusivo di armi nei confronti di un trentaquattrenne beneventano, già detenuto nella casa circondariale di Napoli Secondigliano perché ritenuto essere il promotore di un'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti.

L'episodio, risalente all'aprile 2009, vide come vittima un uomo, costretto sulla sedia a rotelle a causa di un incidente stradale, che venne ucciso, in pieno giorno, con tre colpi di pistola alla testa, nel popoloso Rione Libertà del Capoluogo sannita.