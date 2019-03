Bagnoli: Lezzi, ostacolo sequestro suoli

(ANSA) - NAPOLI, 5 MAR - "Mi auguro che su Bagnoli non ci siano contrasti né opposizioni. Ci sarà uno stanziamento e per quanto mi riguarda l'unico ostacolo che resta da rispettare è il sequestro dei suoli". Lo ha detto il ministro per il Sud Barbara Lezzi, oggi a Napoli per un incontro con il governatore De Luca.

"La scelta del commissario - ha sottolineato Lezzi - era per dare continuità al lavoro già iniziato e non tornare indietro su questioni già decise e portate avanti". "Alla cabina dell'11 marzo - ha spiegato Lezzi - seguirà una conferenza dei servizi e poi l'attribuzione dei fondi. Ci saranno 320 milioni per il prossimo triennio, sono stati già quantificati. Si tratta di fare questi passaggi burocratici ed entro il 15 marzo saranno tutti compiuti. Dopodiché ci saranno tutte le risorse pronte per le bonifiche terra-mare, ricordo però che buona parte dei suoli sono sequestrati quindi è giusto e corretto fare quello che si deve fare e poi rispettosamente attendere la decisione della corte d'appello". (ANSA).