Ad Ariano Irpino XX edizione del premio Sublimitas

(ANSA) - NAPOLI, 4 MAR - Conto alla rovescia in vista dell'edizione numero venti del Premio Sublimitas, riconoscimento alla carriera che si terrà sabato 9 marzo alle ore 20 presso il Park Hotel L'Incontro di Ariano Irpino. Il presidente nazionale Fibes, Peppino Colarusso, sottolinea: "Il Sublimitas è l'unico vero premio, ideato venti anni fa, per valorizzare le eccellenze meridionali. Questa edizione sarà dedicata alla legalità, e non mancheranno le sorprese".

La kermesse sarà condotta dai giornalisti Barbara Ciarcia e Nello Fontanella. La direzione artistica dell'evento è curata dal maestro Fabio Pedagna. Nell'albo d'oro dei premiati delle passate edizioni, tra gli altri: l'attuale capo di Gabinetto del Viminale, Matteo Piantedosi, il questore di Napoli, Antonio De Iesu e l'ex questore di Foggia nonchè scrittore Piernicola Silvis, i magistrati Rosario Cantelmo, Vincenzo D'Onofrio, Francesco Soviero, Giovanni Conzo, il capo del cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei ministri, Gerado Capozza, e ancora lo scrittore Maurizio De Giovanni, i giornalisti Attilio Romita, Ottavio Lucarelli, Roberto Zuccolini, Gianni Porcelli, Gianfranco Coppola, Ettore de Lorenzo, Andrea Covotta e Marcello Masi, Franco Genzale, Lorenzo Calò, Massimiliano Finamore.

Quest'anno riceveranno il riconoscimento: Giovanni Tartaglia Polcini, Filippo Liverini, Gerardo Parente, Simona Agnes, Rosa Grano, Claudia Campobasso, Rosa Codella, Massimo Cagnazzo, Gennaro Ottaiano, Paolo Notari, Franco Buononato, Francesco De Luca, Pierluigi Melillo, Giovanni Savignano, Federico Marazzi, Annunziata Marciano, Peppe Zullo, Francesco Serluca, Aniello e Anna De Rosa (maestri di ballo e coordinatori Fibes Campania).

Menzione speciale: Mario Bi, Angelo Iannelli, Pellegrino Iandolo. (ANSA).