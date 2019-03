Pd: in Campania Zingaretti al 55%

(ANSA) - NAPOLI, 4 MAR - Si aggira intorno al 55% il dato ottenuto da Nicola Zingaretti in Campania nelle primarie del Pd.

Secondo i primi dati che filtrano dalla sede del Pd regionale, e che dovranno essere confermati dalla certificazione della commissione per il congresso, il nuovo segretario ribalta nelle primarie aperte il risultato che l'aveva visto sconfitto nelle convenzioni, in cui votavano solo gli iscritti al partito. La percentuale di Martina in Campania si muove tra il 35-40%.

L'affluenza è intorno ai 149mila votanti, leggermente al di sotto delle ultime primarie del 2017. Zingaretti si impone a Napoli e a Caserta, cedendo il passo a Martina nelle province di Avellino, Benevento e Salerno. A Napoli e provincia (54.800 votanti) i dati provvisori premiano Zingaretti con il 51,4%, Martina si ferma al 38,5%, Giachetti chiude all'8,6%.