Francavilla disegna manifesto Comicon

(ANSA) NAPOLI, 4 MAR - E' di Francesco Francavilla il manifesto dell'edizione 2019 di Comicon che si svolge a Napoli dal 25 al 28 aprile. Giunto alla XXI edizione, Comicon ridisegna la strategia creativa dei propri manifesti affidandosi, a partire da quest'anno con Francavilla, ai migliori poster artist internazionali. Al centro del manifesto una ragazza che sfreccia verso il futuro, portando con sé gli elementi e le immagini che hanno caratterizzato - dalla prima, memorabile affiche firmata da Mattotti - vent'anni di festival. "Sono molto legato a Napoli, il primo festival di fumetto cui ho partecipato si svolgeva proprio qui. Per la realizzazione del manifesto ho pensato a Moebius, artista di cui sono un grande appassionato. Ho immaginato una space-girl immersa in un contesto fantascientifico, ma volevo in qualche modo suggerire l'atmosfera di Napoli. Il risultato è quello che vedete: una Napoli futuristica dove i teenager possono guidare hover-scooter accompagnati da robot giganti in una corsa verso le porte di COMICON".