A Napoli 51% Zingaretti,Martina al 38,5%

(ANSA) - NAPOLI, 4 MAR - Si è imposto largamente anche a Napoli Nicola Zigaretti nella corsa alla segreteria nazionale del Pd. Il neo segretario ha infatti raccolto a Napoli e provincia il 51,4% dei voti, mentre Maurizio Martina si è fermato al 38,5% e Roberto Giachetti all'8,6%. E' quanto emerge dai primi dati comunicati dal segretario provinciale del Pd Massimo Costa: sono i numeri raccolti ma in attesa della certificazione della commissione provinciale per il congresso per avere l'ufficialità. A Napoli e provincia hanno votato alle primarie in 54.800. Gli iscritti al partito nell'area sono circa 11.000.

Nella corsa alla segreteria regionale, anche a Napoli vince Leo Annunziata, sindaco di Poggiomarino, con il 55,4%, davanti ad Armida Filippelli (26,1%) e Umberto Del Basso De Caro al 14%.

"Zingaretti - afferma Costa - vince da leader, il risultato è straordinario in particolare perché gli viene conferito dalla stragrande maggioranza di cittadini e questo gli dà una forza enorme per condurre il partito con autorevolezza".