Primarie Pd, si vota fino alle 20

(ANSA) - ROMA, 3 MAR - Sono aperti da stamane alle 8 i seggi per le primarie del Pd. I cittadini possono votare fino alle 20.

Si potranno recare nelle sedi dei circoli o negli oltre 7000 gazebo allestiti in tutta Italia. L'organizzazione della kermesse elettorale Dem si avvale del supporto di oltre 35 mila volontari.

Per la sfida tra Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti saranno in tutto 569 i seggi allestiti in Campania. In Regione oltre 2.000 volontari, tra presidenti e scrutatori, saranno impegnati per garantire il regolare svolgimento della consultazione. Oltreché per la segreteria nazionale, in Campania si vota anche per la successione ad Assunta Tartaglione alla segreteria regionale: in lizza Leo Annunziata, Umberto Del Basso De Caro e Armida Filippelli.