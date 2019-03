Via archeologia in centro storico Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 2 MAR - Una Via dell'Archeologia nel centro storico di Napoli: l'iniziativa nasce dalla sinergia tra il Museo Archeologico di Napoli e l'Associazione Pietrasanta Polo Culturale Onlus. L'itinerario vuole collegare il MANN con i siti archeologici più importanti della città. ''La definizione della via dell'archeologia nel centro storico - spiega Paolo Giulierini, direttore del Mann - è la prima tappa di un importante lavoro la cui progettazione è in corso, in collaborazione con gli enti preposti, Comune, Soprintendenza, Regione. L'obiettivo è far nascere un percorso virtuoso, dalle mura greche fino al Mann, dove è presente la sezione Neapolis, che entro il 2020 sarà rinnovata. La mostra del Mann alla Pietrasanta è la prima di una serie di esposizioni che valorizzeranno anche i nostri depositi''.

Alla Basilica della Pietrasanta (piazzetta Pietrasanta, 17-18) sono già in mostra infatti reperti della collezione dedicata a Napoli antica, nell'installazione 'Sacra Neapolis' presso il Lapis Museum (www.lapismuseum.com)