Universiadi: Basile, sarà pagina unica

(ANSA) - NAPOLI, 2 MAR - Un saluto a Krasnoyarsk ed un invito a Napoli. La delegazione di Napoli 2019 ha presenziato alla cerimonia di inaugurazione della 29/a Universiade invernale, che si svolgerà in Siberia fino al 12 marzo. A dare il via ai Giochi - riferisce una nota dell'Azienda regionale per le Universiadi - - "è stato in prima persona il presidente russo, Vladimir Putin, presente alla Platinum Ice Arena. La trasferta russa è stata l'occasione anche per fare il punto della situazione sullo stato dei lavori per l'Universiade napoletana (partenza 3 luglio, fino al 14) con il Comitato Esecutivo della FISU. "E' stato un piacere essere presenti al via dei Giochi universitari invernali un vero e proprio spettacolo, in cui a trionfare è sempre lo spirito di fratellanza tra i Paesi e l'entusiasmo dei partecipanti", ha detto il commissario straordinario per l'Universiade, Gianluca Basile, in Russia assieme ai dirigenti dell'ARU Annapaola Voto e Flavio De Martino, oltre al presidente del CUSI, Lorenzo Lentini.