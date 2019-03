Se pena sospesa niente spazzacorrotti

(ANSA) - NAPOLI, 2 MAR - In presenza di una condanna passata in giudicato, con pena sospesa, la retroattività della 'spazzacorrotti', sebbene contemplata, non può essere applicata: lo sostiene la VII Sezione del Tribunale di Napoli che ieri si e' pronunciata in tal senso riguardo il caso di una donna napoletana condannata in via definitiva per avere tentato di corrompere un finanziere durante un controllo nel suo centro estetico. La donna, che ha 73 anni, e' stata quindi scarcerata dall'istituto penale femminile di Pozzuoli (Napoli) ed e' ora in attesa della decisione del giudice riguardo l'istanza di scontare la condanna a 2 anni e tre mesi attraverso una pena alternativa, nella fattispecie lavorando come cassiera nel bar di un ospedale del centro antico della città'.